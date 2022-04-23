اليوم السابع
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والد طفلة البلكونة ينهى إجراءات اتهامه بجنحة ضرب من 20عاما ويغادر القسم اليوم

السبت، 23 أبريل 2022 03:54 م
والد طفلة البلكونة ينهى إجراءات اتهامه بجنحة ضرب من 20عاما ويغادر القسم اليوم طفلة البلكونة
كتب أحمد الجعفري

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قال إبراهيم عشماوى المحامى الموكل للدفاع عن والد "طفلة البلكونة"، إنهم أنهوا الإجراءات القانونية الخاصة بجنحة الضرب المتهم فيها موكله قبل 20 عامًا، وقدموا للنيابة ما يفيد، أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
 
وتابع أن موكله ما زال بقسم شرطة الأهرام فى انتظار العرض المسائي، ليتم إخلاء سبيله مساء اليوم من قسم شرطة الأهرام.
 
وتابع "عشماوى"، أن القضية المتعلقة بالطفلة انتهت تمامًا، بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته.
 
انتهت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي الظاهر فيها نجدةُ فتاةٍ كادت تسقط من شرفة مسكنها بالهرم إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس. 
 
 

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