والد طفلة البلكونة ينهى إجراءات اتهامه بجنحة ضرب من 20عاما ويغادر القسم اليوم

كتب أحمد الجعفري

قال إبراهيم عشماوى المحامى الموكل للدفاع عن والد "طفلة البلكونة"، إنهم أنهوا الإجراءات القانونية الخاصة بجنحة الضرب المتهم فيها موكله قبل 20 عامًا، وقدموا للنيابة ما يفيد، أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وتابع أن موكله ما زال بقسم شرطة الأهرام فى انتظار العرض المسائي، ليتم إخلاء سبيله مساء اليوم من قسم شرطة الأهرام.

وتابع "عشماوى"، أن القضية المتعلقة بالطفلة انتهت تمامًا، بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته.

انتهت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي الظاهر فيها نجدةُ فتاةٍ كادت تسقط من شرفة مسكنها بالهرم إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس.