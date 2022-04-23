والد "طفلة البلكونة" مهدد بالحبس 6 أشهر.. وترحيله غدا للنيابة الكلية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

قال إبراهيم عشماوى المحامى الموكل للدفاع عن والد "طفلة البلكونة"، إنه سيتم ترحيل موكله غدًا لنيابة الجيزة الكلية بمحكمة جنوب الجيزة، للاستعلام عن موقف القضية المتهم فيها بالضرب، وإذا ما كان حكم الاستئناف الصادر ضده غيابى أم حضورى.

وتابع "عشماوى" أن هناك حكما صادرا ضد موكله بالحبس 6 أشهر وكفالة 100 جنيه، وفى حالة أن الحكم الصادر من الاستئناف حضورى، يعنى أنه سينفذ عقوبة الحبس 6 أشهر، وفى حالة كان غيابى، فسيتم تسديد الكفالة المالية المقدرة بـ100 جنيه، وسيقوم بإجراء معارضة استئنافية على الحكم.

كانت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعى الظاهر فيها نجدةُ فتاةٍ كادت تسقط من شرفة مسكنها بالهرم انتهت إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس.