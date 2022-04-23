والدة شاب تعرض لتشويه وجهه في الجيزة: ابن أخويا أعد السلاح بمصنع أبيه

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت والدة الشاب الذي تعرض لتشويه وجهه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، على يد ابن خاله في منطقة المنيب بالجيزة، خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، أن المتهم صنع أداة الجريمة، وهو سلاح أبيض يشبه السيف، بالمصنع الخاص بوالده، وانتهز فرصة وجود ابنها أمام مكان عمله الخاص ببيع الملابس، وجلوسه على كرسي بالشارع، وغدر به، حيث أصابه من الخلف.

أضافت أن عددا من الأشخاص حاصروا المتهم قبل هروبه، واعتدوا عليه بالضرب، وتم إبلاغ قسم الشرطة، حيث حضرت قوة أمنية وألقت القبض عليه.

وذكرت أن شقيقها، والد المتهم، تجمعهما خلافات سابقة متعلقة بالميراث، وأن المتهم ارتكب الجريمة لمناصرة والده.

وذكر المجني عليه أمام رجال المباحث، أنه خلال جلوسه أمام محل عمله بالمنيب، حضر المتهم من خلفه، واعتدى عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح قطعي كبير بالوجه، وخلال محاولته الدفاع عن نفسه، أصابه المتهم بعدة جروح أخرى بجسده.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وحصل اليوم السابع على التقرير الطبي الذي تضمن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بجرح قطعي بالوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه خلال جلوسه أمام محل عمله بمنطقة المنيب، فوجئ بالمتهم يعتدي عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح قطعي كبير بوجهه، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يرتبط بعلاقة قرابة بالمجني عليه، وأن خلافات متعلقة بالميراث وراء ارتكاب المتهم الجريمة، بالإضافة إلى سابقة تشاجرهما سابقا، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.