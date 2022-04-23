اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: مسلمو فرنسا كتلة تصويتية يمكنها حسم نتيجة الانتخابات الفرنسية

السبت، 23 أبريل 2022 01:35 م
نيويورك تايمز: مسلمو فرنسا كتلة تصويتية يمكنها حسم نتيجة الانتخابات الفرنسية ماكرون ومارين لوبان
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على موقف المسلمين في الانتخابات الفرنسية، وقالت إن خسارة مرشح اليسار جان لوك ميلينشون تركتهم أمام خيارين حلوهما مر، فهم يرون أن رئاسة إيمانويل ماكرون لم تفيدهم بينما تعرف مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف بتاريخها المعادى للمسلمين.

 

ومع ذلك، تمثل أصواتهم كتلة تصويتية يمكنها حسم السباق غدا إذا قرروا الالتفاف حول أحد المرشحين، وبالنسبة لهم سيكون ماكرون الأوفر حظا للفوز بأصواتهم. 

 

ونقلت الصحيفة عن عبد الكريم بوعادلة الذى يعمل مع المجتمع لدعم الشباب، قوله إنه صوت بحماس لماكرون قبل خمس سنوات، حيث انجذب إلى أفكاره الشابة ورسالته لتحويل فرنسا. ولكن بعد فترة رئاسية يعتقد أنها أضرت بمسلمي فرنسا مثله ، وجد بوعادلة نفسه في موقف صعب مجددا.

 

وشبه الاختيار بين ماكرون ولوبان  -التي  يتمتع حزبهما اليميني المتطرف بتاريخ طويل من المواقف المعادية للمسلمين والعنصرية وكراهية الأجانب-  في جولة الإعادة الرئاسية في فرنسا يوم الأحد بأنه أشبه بالاختيار بين "كسر ضلوعك أو كسر ساقيك.."

 

وقالت الصحيفة إن ماكرون ولوبان يتنافسان الآن على 7.7 مليون ناخب دعموا ميلينشون ، الزعيم اليساري الذي حصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات، واعتبرت أن هذه الأصوات إذا ذهبت إلى أحد المرشحين سيكون ذلك حاسمًا.

 

وصوّت ما يقرب من 70 في المائة من المسلمين لصالح ميلينشون ، المرشح الرئيسي الوحيد الذي أدان باستمرار التمييز ضد المسلمين ، وفقًا لمؤسسة الاقتراع Ifop.

 

على النقيض من ذلك ، حصل ماكرون على 14 في المائة فقط من دعم الناخبين المسلمين هذا العام ، مقارنة بـ 24 في المائة في عام 2017. وحصلت لوبان على 7 في المائة في الجولة الأولى هذا العام. وعلى الصعيد الوطني كان إقبال الناخبين المسلمين أعلى بنقطتين مئوية من المتوسط.

 

بينما يتنافس المرشحان في الأيام الأخيرة من السباق الضيق ، قد ترتكز آفاق ماكرون جزئيًا على ما إذا كان بإمكانه إقناع الناخبين المسلمين مثل بوعادلة بأنه أفضل خيار لهم - وأن البقاء في المنزل يخاطر بتثبيت فكرة جديدة تقشعر لها الأبدان. وهى فوز القيادة المعادية للمسلمين.

 

 


الانتخابات الفرنسية 2022

انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022

جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية

الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة الفرنسية

الولاية الثانية

ايمانويل ماكرون

ماكرون

مارين لوبان

ماري لوبان

ماكرون ولوبان

الاليزية

نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا لعام 2022

موعد إعلان نتائج الانتخابات الفرنسية

اخبار الانتخابات الفرنسية

اخبار انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022

اخبار فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جارديان: الانتخابات الفرنسية تدخل ساعات الحسم وماكرون متفوق فى الاستطلاعات

السبت، 23 أبريل 2022 10:51 ص

المعارضة مفتاح الحسم فى الانتخابات الفرنسية.. أسوشيتدبرس: اليسار يرى الخيار بين ماكرون ومارين لوبان كاختيار بين الطاعون و الكوليرا.. التصويت أو الإحجام يحدد ساكن الإليزيه القادم.. والأرقام تشير لتقدم الرئيس

السبت، 23 أبريل 2022 05:00 ص

الانتخابات الفرنسية.. مرشحا الرئاسة يدخلان اليوم الأخير للدعاية الانتخابية

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:52 م

الانتخابات الفرنسية.. أبرز محطات ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون (إنفوجراف)

الخميس، 21 أبريل 2022 11:34 ص

"الحجاب" يشعل الانتخابات الفرنسية و6 ملايين صوت مسلم قد تحسم الأمر.. لوبان تتراجع عن حظره قبل الجولة الثانية.. الباييس: ماكرون مدافع عن الحريات الدينية.. استطلاع: الرئيس حصل على 14% من أصوات المسلمين و7% لمارين

الخميس، 21 أبريل 2022 05:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة