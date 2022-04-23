اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة اليوم

السبت، 23 أبريل 2022 11:13 ص
ننشر برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة اليوم الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، اليوم السبت ، وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريهزكى، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والشورى المصرى، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.
 
 
وخلال السطور التالية ينشر اليوم السابع أبرز فقرات الاحتفال المقام من الساعة الواحدة ظهرا حتى بداية الاحتفال الرسمية الواحدة والنصف استقبال بالكنيسة وترانيم فريق الحياة الأفضل 
 
 
 *الفقرة*                  *التوقيت*    
 
الدخول موكب.          1:25 إلى 1:30
 
 
 
صلاة افتتاحية.        1:30 إلى 1:33
 
 
 
فريق Better life         ١.٣٣ إلى 1:53
 
 
 
قراءة كتابية            1:53 إلى 1:56 
 
 
 
كلمة راعى الكنيسة 
 
ق. يوسف سمير          1:56 إلى 2:05
 
 
 
 
 
فقرة صلاة                 2:05 إلى 2:10
 
 
 
 
 
 المايسترو ناير ناجى   2:10 إلى 2:19
 
 
 
 كلمة دكتور قس أندرية زكى
 
رئيس الطائفة الإنجيلية.*    2:20 إلى 2:50
 
 
 
 

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

عيد القيامه

الكنيسه الانجيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة السبت المقبل

الخميس، 21 أبريل 2022 08:03 م

الطائفة الإنجيلية تدين التطرف والكراهية وترفض الاعتداء على المقدسات الدينية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:14 م

الطائفة الإنجيلية تعلن ترتيبات الاحتفال بعيد القيامة هذا العام

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:51 م

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة 23 أبريل الجارى

السبت، 16 أبريل 2022 04:00 ص

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة القس أمين مجدى مساعدا لكنيسة 6 أكتوبر

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:48 م

انتخاب "صدقان" و"ناصر" و"البطل" أعضاء جددا للمجلس الإنجيلى بالطائفة الإنجيلية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:19 م

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ رئيس المجمع العام المنتخب لكنائس الله فى مصر

السبت، 09 أبريل 2022 03:12 م

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل السفير البلجيكى بكنيسة قصر الدوبارة

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة