ننشر برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة اليوم

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، اليوم السبت ، وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريهزكى، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والشورى المصرى، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.

وخلال السطور التالية ينشر اليوم السابع أبرز فقرات الاحتفال المقام من الساعة الواحدة ظهرا حتى بداية الاحتفال الرسمية الواحدة والنصف استقبال بالكنيسة وترانيم فريق الحياة الأفضل

*الفقرة* *التوقيت*

الدخول موكب. 1:25 إلى 1:30

صلاة افتتاحية. 1:30 إلى 1:33

فريق Better life ١.٣٣ إلى 1:53

قراءة كتابية 1:53 إلى 1:56

كلمة راعى الكنيسة

ق. يوسف سمير 1:56 إلى 2:05

فقرة صلاة 2:05 إلى 2:10

المايسترو ناير ناجى 2:10 إلى 2:19

كلمة دكتور قس أندرية زكى

رئيس الطائفة الإنجيلية.* 2:20 إلى 2:50