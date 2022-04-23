مصرع 5 وإصابة 2 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على صحراوى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة اخميم بجوار كافتريا الرواد دائرة المركز انقلاب سيارة 8 راكب على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 آخرين تم نقل الجثامين لمستشفى أخميم المركزى والمصابين للمستشفى الجامعى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين ومصابين تم الدفع بقوات المرور وقوات تأمين الطرق والإسعاف لمكان الحادث.

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد ابراهيم صقر رئيس مباحث أخميم بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى دائرة المركز مما نتج عنه وفاة أحمد فواد عطية 44 سنة وزوبة على الزهرى 40 سنة وعمر احمد فواد 22 سنة وفتحى فواد عطيه 44 سنة و كريم احمد فواد 25 سنة تم نقلهم جميعا لمشرحة مستشفى اخميم المركزى واصابة شيماء احمد فواد 17 سنة بجرح قطعى بالجبهة 5 سم مع سحاجات وكدمات متفرقه بالجسم و محمود محمد على 30 سنة باشتباه كسر بالزراع الايسر مع اشتباه ما بعد الارتجاج حيث تم الدفع بـ10 سارات اسعاف وقوات المرور وقوات تأمين الطرق وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عليه عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.