مصرع شخص إثر سقوط سيارة من معدية بورسعيد

لقي شخص مصرعه ، صباح اليوم السبت، إثر سقوط سيارة ربع نقل من المعدية للعبور بين ضفتي قناة السويس من مدينة بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد.

تلقي الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى المبره بوصول يسري علي أحمد 52 سنة، جثة هامدة، وتم وضع الجثه بالمشرحة تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

يذكر أن المعدية هي وسيلة المواصلات بين ضفتي القناة من مدينة بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد.