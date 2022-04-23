مسئول محلى فى ماريوبول يتهم القوات الروسية بتعطيل إجلاء المدنيين

كتب أحمد عرفة

اتهم مسئول محلي في مدينة ماريوبول القوات الروسية بتعطيل إجلاء المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتحضير استفزازات بهدف إلقاء اللوم على العسكريين الروس في استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا .

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، اليوم السبت: "تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية"، مشيرا إلى أن هذه الخطة قد وضعت بالفعل وتمثل ردا على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف كيريلوف:" أن تصريحات استفزازية صدرت بشكل منتظم في مارس وأبريل العام الجاري على لسان قادة الدول الغربية بخصوص خطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل"، موضحا أن الولايات المتحدة سبق أن طبقت غير مرة مثل هذه المشاريع لتحقيق أغراض سياسية.