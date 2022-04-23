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مرشحو رئاسة البرلمان الفيدرالي الصومالي يكشفون عن برنامجهم الانتخابى

السبت، 23 أبريل 2022 04:17 م
مرشحو رئاسة البرلمان الفيدرالي الصومالي يكشفون عن برنامجهم الانتخابى مرشحو رئاسة البرلمان الفيدرالي الصومالي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أدلى مرشحو مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالى، اليوم السبت، برنامج ترشحهم لرئاسة البرلمان الفيدرالي بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وكان مرشحو منصبي رئيس المجلس ونائبيه، قد ألقوا خطابهم أمام النواب، بينما تمكن مرشحو منصب رئيس مجلس الشعب من فرصة الإلقاء، حيث بقي المرشحون لنائب رئيس المجلس دون التحدث.

ومن المقرر، أن يكمل البرلمان الفيدرالي الاستماع إلى خطاب المرشحين غدا الأحد، في خطوة للتوجه إلى انتخاب رئاسة البرلمان يومي 26 و 27 أبريل المقبل.

الجدير بالذكر، أن 36 نائبا يترشحون لنيل مناصب رئاسة مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي.

يشار إلى أن رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي المؤقت، عبد السلام أحمد ليبان، عين أعضاء لجنة تنظيم انتخابات رئاسة المجلس، وذلك عقب أولى جلسة للنواب الجدد الذين أدّوا اليمين الدستورية، كما انتخب أعضاء اللجنة النيابية المكلفة بانتخاب رئاسة مجلس الشعب، النائب عبد الرزاق عمر محمد رئيسا للجنة.


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