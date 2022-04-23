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ليبيا.. أنباء عن سقوط قتيل وعدة مصابين في اشتباكات بمدينة الزاوية

السبت، 23 أبريل 2022 03:30 ص
ليبيا.. أنباء عن سقوط قتيل وعدة مصابين في اشتباكات بمدينة الزاوية ليبيا - ارشيفية
وكالات

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أفاد موقع قناة "218" الليبية فجر يوم السبت بورود أنباء عن سقوط قتيل وإصابة آخرين في اشتباكات بمدينة الزاوية شمال غربي البلاد.

ونقلت القناة عن نشطاء ومدونين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاشتباكات بمدينة الزاوية أسفرت عن مقتل فراس الحطاب وتعرض عبد المعز القوي لإصابة خطيرة في الرأس.

وذكرت أن كلاهما يتبعان لـ"كتيبة حماية المصفاة" بالإضافة إلى عدد من الإصابات.

وأشارت نقلا عن مصادر إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ المغرب بين أفراد تابعين لكتيبة "حماية المصفاة"، وآخرين من "كتيبة الشرفاء".

وقالت إنه لم تعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما قال شهود إن شوارع المدينة أصبحت خالية تماما من الأهالي والمحلات أقفلت ابوابها بسبب خوف الناس من الاشتباكات.


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