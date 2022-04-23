كحك وبسكويت وكوكيز العيد يتلألأ فى محلات ومخابز الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" بدء خبيز وعرض وظهور كحك وبسكويت عيد الفطر المبارك، فى أولى ليالي العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تشهد محافظة الأقصر كباقى محافظات الجمهورية، خلال تلك الأيام حالة من السعادة والفرحة بالأسواق مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ومن أبرز مظاهر تلك الفرحة التجهيز لمخبوزات وكحك العيد فى المحلات والمخابز المختلفة، حيث تستعد كافة المحلات والأسر بتشغيل أشهر أنشودة فى تلك الأيام خلال تصنيع كحك وبسكويت العيد، "والله لسه بدرى ياشهر الصيام"، والتى تصاحبها الأغنية التراثية الشهيرة "يا كحك العيد يا احنا.. يابسكويت يا احنا".. فتعتبر عادة شراء وتصنيع حلوى وبسكويت العيد متوارثة منذ القدماء المصريين منذ آلاف السنين.

وفى هذا الصدد يقول محمود أبو عمار حلوانى وصاحب مخبز بمدينة الأقصر، أن كحك العيد هو الطبق الأهم والأبرز خلال الإحتفال بأيام عيد الفطر المبارك، موضحاً أنه خلال السنوات الماضية تحولت العشرات من الأسر لشراء كحك العيد جاهز وتوقفوا عن عمله فى المنازل كما كان فى السنوات الماضية، وذلك للتسهيل على أنفسهم خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم بتجهيز المنزل وشراء الكحك جاهز من المحلات والمخابز، حيث يتوجه جميع الأهالى من الرجال والسيدات لشراء كحك العيد من محلات المخبوزات والحلويات الشهيرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

ويضيف محمود أبو عمار لـ"اليوم السابع"، أن كحك العيد كان قديماً شكل واحد ومعروف للجميع ولكن مع تطور الزمن ودخول أنواع جديدة من الحلويات وغيرها، تنوعت أشكال كحك العيد فيوجد الكحك البلدى والغريبة والنواعم والبيتى فور والبسكويت المتنوع، وكذلك السابلية والقراقيش وغيرها من الأشكال الجديدة لكحك العيد، وعن التصنيع فيتم قبل العيد بعشرة أيام إحضار المكونات المختلفة من الدقيق والزبدة والسمن والفرناسية والزبيب وجوز الهند والسكر المطحون ويتم إعدادها عبر ماكينة مجهزة لذلك الغرض وتخرج كميات هائلة فى أوقات قليلة ليتم عرضها فى المحلات المختلفة لهم بالأقصر، موضحاً أن أسعار البيع ترتفع فى بعض المحلات لزيادة أسعار الخامات لتصنيع الكحك، ولكنهم يقدمون عروض متنوعة وبأسعار بسيطة للغاية لا تزيد عن الأعوام الماضية كثيراً لإنهاء الكميات التى يقومون بتصنيعها وتصل لسعر التصنيع قبل العيد بيوم واثنين.



الصاجات-داخلها-كحك-العيد



الكحك-اشكال-واصناف-بالاقصر



المحلات-تصنع-كحك-وبسكويت-العيد



المخابز-تنطلق-فى-صناعة-البسكويت-بالسمن-البلدى



اليوم-السابع-يرصد-صناعة-كحك-العيد-بالمحلات



أول-صاج-بسكويت-فى-الأقصر-قبل-العيد



جانب-من-عرض-الكحك-والبسكويت



جانب-من-عرض-كحك-وبسكويت-العيد



شرح-تفاصيل-وأنواع-بسكويت-وكحك-العيد



صاج-البسكويت-بعد-التسوية



صاجات-الكحك-والكوكيز-قبل-التسوية



صاجات-الكوكيز-قبل-التسوية



صاحب-محل-كحك-وبسكويت



صناعة-وخبيز-كحك-وبسكويت-العيد-بالأقصر



كحك-العيد-بأشكاله-المختلفة-فى-الأقصر



كحك-العيد-فى-فاترينات-المحلات



كحك-وحلويات-العيد