عصابة تعترف بسرقة المواطنين بالإكراه داخل سيارة أجرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف لصوص بسرقة المواطنين بالإكراه، عن طريق سيارة أجرة، يوهموا الضحايا بتوصيلهم، وفي منتصف الرحلة يشهروا في وجههم سلاح أبيض ويسرقوا متعلقاتهم الشخصية.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى المواطنات، مقيمة بالجيزة) بأنها عقب خروجها من محل عملها بدائرة القسم إستقلت سيارة "أجرة" بداخلها شخصين من أحد المواقف للعودة لمسكنها ، ولدى وصوله للطريق الدائرى فوجئت بقيام أحدهما بتهديدها بسلاح أبيض والإستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول ، مبلغ مالى) كرهاً عنها .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة القليوبية) .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعـة وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "سكين") وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعـة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء ، وأنهما وراء إرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من إحدى السيدات ، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول ملك المجنى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليها فى الواقعة الثانية تعرفت على المتهمين ، وإتهمتهما بسرقتها بالإكراه وأقرت بعدم قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.