اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل ربة منزل في المطرية بسبب علاقة غير شرعية

السبت، 23 أبريل 2022 09:36 م
ضبط المتهم بقتل ربة منزل في المطرية بسبب علاقة غير شرعية أرشيفية
كتب كريم صبحي

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شاب قتل ابنة عمته انتقاما لشرفة لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بمنطقة المطرية.
 
 
تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض علي عامل قتل ابنة عمته وفر هاربا، وتم نقل الجثة الي المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة  ربة منزل تدعى “ه. م” إثر إصابتها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجيرمة لتحديد هوية المترددين على المجنى عليها.
 
وبإجراء التحريات، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها وتم القبض عليه و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
 
 

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