اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 09:27 ص
أكرم القصاص
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شخص يحاول إضرام النار فى نفسه أمام المحكمة العليا بواشنطن

السبت، 23 أبريل 2022 08:00 ص
شخص يحاول إضرام النار فى نفسه أمام المحكمة العليا بواشنطن مبنى الكابيتول
وكالات

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أفادت السلطات الأمريكية بأن شخصا حاول إضرام النار في نفسه أمام مبنى المحكمة العليا الأمريكية القريب من مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة العليا باتريسيا ماكيب، إن الحادث وقع عند الساعة 18:30 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي أمام مبنى المحكمة.

وتعاملت شرطة المحكمة العليا وشرطة الكابيتول وشرطة مقاطعة كولومبيا الفدرالية مع الحادث، حيث تم نقل الشخص المذكور للمستشفى.

ولم يصب أحد بأذى باستثناء الشخص المتسبب بالحادث.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن ملابسات الحادث لا تزال غامضة، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن هوية الشخص الذي حاول إضرام النار في نفسه.

وأكدت ماكيب أن المنطقة لا تزال مغلقة للتحقيق في الحادث.


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مبنى المحكمة العليا الأمريكية

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