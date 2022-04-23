سائق توك توك بالمحلة ينقل الناس مجانا تخليدا لذكرى الشهيد البطل "منسي".. لايف

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع الشاب إبراهيم مروان من أبناء المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ويعمل سائق توك توك، حيث أطلق مبادرة لركوب المواطنين بالمجان طوال اليوم كصدقة جارية على روح الشهيد الأسطورة أحمد منسى.

يقول إبراهيم مروان لـ"اليوم السابع" : إن هذه المبادرة الهدف منها تخليد ذكرى الشهيد البطل احمد منسى وباقي ابطال معركة البرث الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض الوطن.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو جعل المواطنين يترحمون عليه ويقرأون الفاتحة له ولكل الشهداء، والذي يعد رمزا لكل مصري محب لوطنه.

وأوضح أن المبادرة لاقت ترحيباً كبيراً من المواطنين ورفضت الحصول على أجر مقابل التوصيل وطلبت منهم قراءة الفاتحة فقط على روح الشهيد البطل، وحققت نجاحاً كبيراً وتفاعل معها الكثيرين.



