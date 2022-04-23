سائحون أجانب يزورون معالم ومناطق أثرية ببورسعيد ويعربون عن سعادتهم.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد عدد من السائحين الأجانب خلال زيارتهم لمدينة بورسعيد عددا من المعالم والمناطق الأثرية والسياحية ببورسعيد، كما شملت جولتهم زيارة ساحة الشهداء "ميدان المسلة" ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة.

ومن جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها و تشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد منذ وصولهم أرض بورسعيد، وأكدوا على إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.

وكان ميناء بورسعيد السياحى، استقبل السفينة السياحية الشراعية "star clipper" "نجمة المقص" التى ترفع علم مالطا، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها 136 سائحا و71 طاقم البحارة، ونزول 41 سائحا للقيام بجولات سياحية سريعة،شملت أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها المحافظة، وستغادر السفينة الميناء اليوم السبت متوجهة إلى ميناء الاسكندرية ،لاستكمال باقي رحلتهم السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.وتعدstar clipper السفينة السياحية الثالثة التى تدخل الميناء، هذا العام، بعد السفينةviking star التى ترفع علم norway، وعلى متنها 945 سائحًا.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.