رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالإسكندرية فى الأعياد

الاسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عددا من الاجتماعات اليوم السبت، مع قيادات الطب الوقائى والعلاجى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومديرى عموم المناطق الطبية، وإدارة برج العرب الصحية، لمناقشة استعدادات المديرية والمستشفيات والإدارات التابعة لها لفترة الاحتفالات بالأعياد.

وصرح "حليم" عقب الاجتماعات، أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، لمواجهة الحالات الطارئة بداية من اليوم السبت 23 أبريل ولمدة أسبوعين تزامنا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، وتكليف مديرى العموم ومديرى الإدارات بتكثيف المرور على الوحدات التابعة لهم ، كما تقرر إلغاء أجازات أطباء الطوارئ والحميات، ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين فى كافة التخصصات مع التأكيد على توفير الأمصال ومضادات السموم وأكياس الدم بالمستشفيات.

وأشار "حليم" إلى أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف على توفير سيارات إسعاف بنقاط تمركز بجوار الحدائق والشواطئ، كما سيتم تشغيل وحدات الإسعاف المنتشرة على طول شاطئ الإسكندرية ، خاصة وانه من المتوقع ان تستقبل الإسكندرية عدد كبير من الزوار من المحافظات الأخرى خلال الأعياد ، كما تقوم غرفة طوارئ بالمديرية بالعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة ، كما تقوم إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتنسيق مع الأحياء برش المنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها.

ومن جانب آخر قال وكيل وزارة الصحة، إنه تم تكليف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بدات بتكثيف التفتيش على محلات بيع الأغذية أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع الجارى خاصة محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة والباعة الجائلين وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطارجة والأطعمة المطهية والطازجة لفحصها وضبط أى أغذية مشكوك فيها وإعدام ما بظهر عدم صلاحيته تحت إشراف مديرى عموم المناطق الطبية ، مضيفا أنه تم أيضا التنبيه على ضرورة التواصل المستمر بين بين المستشفيات من جهة والمناطق الطبية وإدارة برج العرب الصحية من جهة أخرى والابلاغ فورا عن أى حالات مصابة أو مشتبه فيها خاصة التسمم الممبارى والالتهاب الكبدى.