اليوم السابع
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رصف وتجميل وتخطيط شوارع دسوق لتظهر في أبهى صورها بكفر الشيخ

السبت، 23 أبريل 2022 06:00 م
رصف وتجميل وتخطيط شوارع دسوق لتظهر في أبهى صورها بكفر الشيخ تجميل وتطوير مدينة دسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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ظهرت عدد من شوارع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ في أبهى صورها عقب أعمال الرصف والتجميل والتخطيط، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وسيتم رصف بقية الشوارع وتجميلها تباعاً، إضافة لتجميل وتطوير الميادين.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة مدخل مدينة دسوق شارع الشركات وميدان زويل والمحاور المرورية للتسهيل علي المواطنين، استكمالا لأعمال التطوير التي تشهدها مدينة دسوق عقب الانتهاء من الرصف وأعمال التجميل وطلاء البلدورات وتطوير الجزيرة الوسطى في اطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المدينة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال التوسعة بالميدان الابراهيمى و استكمال الأعمال التمهيدية والتجريف ورفع مخلفات التجريف ضمن الخطة الاضافيه، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

استمرار اعمال التطوير بدسوق
استمرار اعمال التطوير بدسوق

 

استمرار اعمال التطوير بشوارع دسوق
استمرار اعمال التطوير بشوارع دسوق

 

التجميل الذي تشهده شوارع دسوق
التجميل الذي تشهده شوارع دسوق

 

تخطيط الشوارع
تخطيط الشوارع

 

شوارع دسوق تتجمل
شوارع دسوق تتجمل

 

وضع علامات مرورية
وضع علامات مرورية

 

 

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محافظة كفر الشيخ

رصف الطرق

حياة كريمه

حركة مرورية

ابراهيم الدسوقي

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