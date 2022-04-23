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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

السبت، 23 أبريل 2022 09:33 ص
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.
 
وبهذه المناسبة، عبّر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار .
 

عيد تحرير سيناء

وزير الدفاع

تهنئة وزير الدفاع

مصطفى مدبولى

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