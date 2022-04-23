دفن جثة طفل لقى مصرعه بعد إصابته بصاعق كهرباء بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي في إحدى قرى كرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة طفل بصعق كهربائي ووفاته متأثرا بالإصابة لتي لحقت به في كرداسة، انتقل رجال المباحث إل مكان البلاغ، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وكشفت التحريات أن الطفل فارق الحياة نتيجة تعرضه للصعق بالكهرباء، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.