خيط الجريمة..شاب يقتل ابن خالته بعدما تدخل لفض مشاجرة بينه وبين شقيقه بأكتوبر

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقية على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة السادس من أكتوبر جريمة مأساوية، بعدما تلقى شاب مصرعه على يد ابن خالته بسبب تدخله لفض مشاجرة بينه وبين شقيقه بسبب خلافات نشبت بين المتهم وشقيق المجنى عليه. تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب يحمل جنسية دولة عربية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية خلال محاولته فض مشاجرة نشبت بين شقيقين من أبناء خالته، بسبب خلافات بينهما، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة. وقررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوب، حبس المتهم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن خالته، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.