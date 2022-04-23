ختام دورة رمضانية باسم الكاتب الراحل ياسر رزق بالإسماعيلية احتفاء بتاريخه..لايف

أجري تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا من مركز شباب أبو عياد في مدينة أبو صوير في الإسماعيلية، خلال ختام دورة كرة قدم رمضانية حملت اسم ابن بلدهم الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، بمشاركة أكثر من 32 فريقًا، بمركز شباب أبو عياد.

الدورة التي أقامها مركز شباب أبو عياد، اختتم، من خلال إقامة حفل كبير يحضره عدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أسرة الكاتب الراحل، لتكريم الفائزين في الدورة.

ووجه عمرو جراد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبوعياد، دعوة إلى أسرة الراحل ياسر رزق للحفل الختامي لتكريم اسمه على ما قدمه لمصر طوال السنوات الماضية.

وتحدث عمرو جراد عن الكاتب الراحل ودوره الوطني خلال مسيرته الصحفية، لافتًا إلى أن دورة كرة القدم تعتبر احتفاء رمزيًا باسم واحد من أبناء المحافظة، على أن يظل خالدا في أذهان الجميع.

وأقيم حفل الختام قبل انطلاق المباراة النهائية التي جمعت فريقي الدكتور فكري عجوة، وجمعية زيد بن حارثة، بقيادة تحكيمية لحكم الدوري الممتاز وليد عبد الرازق، وفاز فريق جمعية زيد بن حارثة، بضربات الجزاء الترجيحية، وتم تسليم جوائز للفائزين برعاية المهندس طارق رزق، والكاتب الصحفي خالد رزق، أشقاء الكاتب الراحل.

والدورة التي استمرت خلال شهر رمضان جمعت شباب من مراكز أبوصوير والقصاصين ومركز الإسماعيلية والقرى المجاورة، وهي الدورة الأولى التي أطلق عليها اسم الراحل الكاتب الصحفي ياسر رزق.

وقدم مجلس إدارة مركز شباب أبو عياد، برئاسة عمرو جراد، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفي عياد، وأمين الصندوق، سامح محمد خليل، وأعضاء مجلس الإدارة، محمد عبدالرحمن خليل، ومحمد أسامة عبدالحميد، وأحمد إبراهيم هيكل، ومحمد السيد محمد، الدعوة لعدد من الإعلامين، وأصدقاء الكاتب الراحل، وأسرته، وعدد من التنفذيين، وأهل بلدته في أبو صوير لحضور حفل الختام.