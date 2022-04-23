اليوم السابع
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حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية وثلاجات بيع اللحوم بالعاشر

السبت، 23 أبريل 2022 11:44 ص
حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية وثلاجات بيع اللحوم بالعاشر حملات تفتيشية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرى مدريتي التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير تقارير ومحاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :-

- تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع مستلزمات الكهرباء لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 6 لفه كابل كهرباء طول اللفه 100متر على ذمة المحضر.

- كما تم المرور علي ثلاجات اللحوم والأسماك برفقة الطب البيطري وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب محال جزارة بالمدينة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية و تم التحفظ على 30 كيلو لحم بقري بالعظم علي ذمة المحاضر، و ط محضر ضد أحد أصحاب مخازن الكيماويات لوجود خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 50 جركن كلور مخصص لتطهير حمامات السباحة زنه الواحد 20 لتر علي ذمة المحضر، و تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

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