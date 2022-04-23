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حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش للاتجار بها على عملائه بالإسكندرية

السبت، 23 أبريل 2022 10:12 ص
حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش للاتجار بها على عملائه بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو بقصد الاتجار بها علي عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم المنتزه ثالث مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 


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