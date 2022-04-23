حبس المتهمين بقتل شخص فى مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب ــ محمد أبو ضيف

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين بقتل شخص في مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل طالب بسبب خلافات مالية بينهم بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة طالب بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام فتاة باستدراج المجنى عليه بالاتفاق مع متهم آخر بسبب خلافات مالية بينهم، وتم التعدى عليه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ويجرى رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.