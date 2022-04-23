حافظ على الإجراءات الاحترازية لتكون فى مأمن من كورونا بالمناسبات والأعياد

يغفل كثير من الناس عن اتباع عادات صحية في رمضان، خصوصا في الخروجات الجماعية واللقاءات فى الإفطار والسحور.. إن فيروس كورونا لم ينته ولم يتم القضاء عليه بشكل نهائي لكى نتخلى عن عادات الوقاية الصحية، لذلك ينصح خبراء الصحة العامة وفقا لموقع ويب ميديكال بضرورة الإلتزام بالخطوات الاحترازية فى المناسبات الدينية والأعياد.. بداية يشير التقرير إلى أن كورونا لم تؤثر علينا من الناحية الصحية فحسب ولكن أيضًا عقليًا وماليًا واجتماعيًا، إن الاضطراب الذي يسببه الوباء كارثي، لقد فقد ملايين الأشخاص حياتهم بالفعل وهذه الحصيلة تتزايد يومًا بعد يوم. تواجه العديد من الشركات تهديدًا تجريبيًا، حوالي 3.3 مليار طبقة عاملة عالمية معرضة لخطر فقدان مهنتها. بصرف النظر عن هذا ، كان القطاع غير المنظم هو الأكثر تضرراً من هذا الوباء. لكن لا يمكننا أن نفقد الأمل الآن. علينا معًا مكافحة هذا الوباء ومن أجل ذلك ، نحتاج إلى اتباع السلوك المناسب لـفيروس كورونا، بحسب موقع "only my health".
أهمية السلوك الملائم فيروس كورونا
إرشادات السلوك المناسب لـفيروس كورونا
هل يمكن أن يصاب الإنسان دون أن يخرج؟
ما الذي يجب على الناس مراعاته إذا اضطروا إلى عزل أنفسهم في المنزل؟
احتفظ بجميع أرقام الطوارئ معك ، واستنشق البخار بشكل متكرر ، واحتفظ بمقياس التأكسج النبضي معك لمواصلة فحص مستوى الأكسجين ، وشرب الكثير من الماء، والنوم في وضعية الانبطاح فقط ، وتناول طعامًا مغذيًا.
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