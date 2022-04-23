تعرف على أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة

كتب رضا حبيشى

تشغل هيئة السكة الحديد قطارات درجة ثالثة مكيفة تعمل على خطوط الهيئة لأول مرة في تاريخها ضمن تعاقدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة تكون مجتمعة 33 قطار درجة ثالثة مكيفة تقريبا.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن أولى قطارات الدرجة الثالثة التى يتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية تتوقف خلال رحلاتها فقط في عواصم المحافظات وبعض المحطات الرئيسية، حيث تتوقف خلال رحلاتها بخط الصعيد في 9 محطات فقط، بحيث تقوم من محطة مصر رمسيس وتتوقف في بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وادفو وكوامبو وأسوان.

وشملت أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة المقرر بدء الدفع بها ابتداء من غد الثلاثاء، القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها، والقاهرة ـ المنيا 75 جنيها، والقاهرة ـ أسيوط 90 جنيها، والقاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات، والقاهرة ـ قنا 120 جنيها، والقاهرة ـ الأقصر 130 جنيها، والقاهرة ـ ادفو 145 جنيها، والقاهرة ـ كوامبو 150 جنيها، والقاهرة ـ أسوان 150 جنيها.