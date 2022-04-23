اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 07:12 ص
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تعرف على أحدث محاور مرورية شرق القاهرة الجارى تنفيذها

السبت، 23 أبريل 2022 07:00 ص
تعرف على أحدث محاور مرورية شرق القاهرة الجارى تنفيذها محور مروري - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يعرض اليوم السابع تفاصيل أحدث محاور مرورية جارى تنفيذها شرق القاهرة، والتى تعمل على ربط عدد من المحاور الهامة وتخفف الازدحام بشكل كبير.

 

محور "الفريق محمد العصار"، ما بين عين شمس والمطرية، والذى يخدم مسار العائلة المقدسة باتجاه المسلة بالمطرية وشجرة مريم.

 

أعمال تطوير شارع الكابلات، وانتهاء أعمال إزالة تعارضات محور "المستشار عدلى منصور"، بحى المطرية، والذى يربط مناطق النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر.

 

كما يمر المحور، بالنزهة والسلام وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية، ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع، الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد، ثم منطقة المسلة بطول 6 كم.

 

ومن المنتظر، أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وانتقال المواطنين بهذه المناطق بسهولة

 

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد تفقد الأعمال الجارية، لبدء التوسعة لربط محور مسطرد مع محور الخصوص فى إطار خطة الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور.


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