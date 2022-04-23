تدعيم شبكة مياه الشرب بقرى مركز الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

تابع حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف الإجراءات الفنية المنفذة حيال شكوى بعض المواطنين بقرية تلت، من ضعف وانقطاع مياه الشرب، الناجم عن عطل بخط المياه الرئيسي بالقرية، وتم إصلاح وصيانة العطل، وإعادة انتظام ضخ المياه، وإزالة أسباب الشكوى، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قال حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، أنه يتم تدعيم شبكة مياه الشرب بقرى الوكلية وعزبة يعقوب ونزلة حنا، بهدف رفع مستوى الخدمة لتلك القرى، والتي كانت تعاني من ضعف وانقطاع مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف.

وقال: بينما تم رفع مستوى الإنارة العامة، ومراجعة كشافات الإضاءة بطريق أبسوج/ الوكلية وطريق تلت/ القليعة، كما قامت الوحدة مساء الامس بتسيير حركة سير المركبات ورفع إشغالات الطريق العام بشارع الإبراهيمية وأمام مزلقان السكك الحديدية لمحطة الفشن.