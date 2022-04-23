اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بحجر فى مشاجرة بالغربية 15 يوماً

السبت، 23 أبريل 2022 12:21 م
تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بحجر فى مشاجرة بالغربية 15 يوماً حبس _ ارشيفيه
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى معارضات محكمة مركز طنطا بمحافظة الغربية حبس كل من "مليكة.م.ع"، "محمد.ع" 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 4541 إدارى مركز طنطا، لقيامهم بقتل شاب برشقه بحجر أثناء محاولته فض مشاجرة بقرية دفرة.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية دفرة، ومقتل أحد الأشخاص، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم فض الطرفين وتبين مصرع شاب يدعى ابراهيم. ط.ع بعد رشقه بحجر فى رأسه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين تواجد القتيل فى مسرح الجريمة لفض المشاجرة بين الطرفين، كما رصدت أيضا مرتكبى الواقعة، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة القضية.

 

 

 


مدير أمن الغربية

قرية دفرة بطنطا

مقتل شاب في مشاجرة بطنطا

مشاجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة