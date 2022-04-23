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انطلاق احتفالات إقليم القناة الثقافى بعيد تحرير سيناء في العريش

السبت، 23 أبريل 2022 03:17 ص
انطلاق احتفالات إقليم القناة الثقافى بعيد تحرير سيناء في العريش عيد تحرير سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الثقافة بمحافظة شمال سيناء عن انطلاق احتفالات عيد تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة، وذلك على مسرح قصر ثقافة العريش، بحضور أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، الدكتور شعيب خلف، أمين عام إقليم القناة وسيناء الثقافى، وأشرف المشرحانى، رئيس فرع الثقافة بالمحافظة.
 
وأعلن أشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء أنه سيتم عرض لفرقة السويس للآلات الشعبية وفرقة بور سعيد للفنون الشعبية ( أطفال )، وفرقة العريش للفنون الشعبية وأمسية شعرية للأدباء .
 
وتبدأ عروض يوم الأحد القادم بعرض لفرقة السويس للآلات الشعبية، أمسية شعرية ، ومحاضرة بعنوان: الرعاية الاجتماعية لأهالى شمال سيناء ويحاضر فيها مديرعام التضامن الاجتماعى بالمحافظة .
 
ويختتم برنامج الاحتفال يوم الاثنين القادم بعروض لفرقتى بور سعيد للموسيقى العربية والسويس للآلات الشعبية، أمسية شعرية، ومحاضرة بعنوان : أهمية الرعاية التعليمية بسيناء ويحاضر فيها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .
 
وأشار الى أن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الثقافـة برئاسة الدكتورة  إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى ولتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية ، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة ، وإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل رئيس الاقليم ، ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى رئيس الفرع .
 

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