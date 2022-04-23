المدير العام للوكالة الذرية يزور تشيرنوبيل الأسبوع المقبل

وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام رافاييل غروسي سيزور محطة تشيرنوبيل للطاقة الكهرذرية في أوكرانيا الأسبوع المقبل لتكثيف جهود منع وقوع "حادث نووي" في المحطة.

من جهته، قال غروسي: "سنتمكن من فهم الموقف بشكل أفضل، مستندين إلى قياساتنا العلمية وتقييماتنا الفنية".

وحسب بيان الوكالة "سيعمل الخبراء خلال زيارتهم على إصلاح أنظمة المراقبة عن بعد التي توقفت عن إرسال البيانات إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، عقب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وتوجه غروسي إلى أوكرانيا نهاية مارس الماضي، لوضع الأساس لاتفاق يشمل تقديم مساعدة فنية، وأجرى زيارة لمحطة "يوجني-أوكراينسك" الجنوبية، قبل أن يلتقي كبار المسؤولين الروس في كالينينغراد.