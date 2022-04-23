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السعودية.. القبض على فلسطيني حاول تهريب 5 إثيوبيين إلى المملكة

السبت، 23 أبريل 2022 09:13 م
السعودية.. القبض على فلسطيني حاول تهريب 5 إثيوبيين إلى المملكة علم السعودية - أرشيفية
وكالات

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أعلن الأمن العام السعودي يوم السبت القبض على مقيم يحمل الجنسية الفلسطينية بتهمة تهريب 5 أثيوبيين مخالفين لنظام الحدود إلى المملكة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مقيـم من الجنسية الفلسطينية لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود مـن الجنسية الإثيوبية.

وأكد أنه جرى إحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.

وشدد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة على أن كل مـن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مـدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة لمصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح المتحدث أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، مناشدا بضرورة على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وكان الأمن العام السعودي أعلن في وقت سابق من يوم السبت ضبط 13615 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال الأسبوع الماضي.


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