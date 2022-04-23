يطيب لى أن أبعث الى قداستكم والى إخواننا الأقباط بأصدق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركات.



إن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السماوية، لهو دعوة إلى التمسك بالقيم الدينية النبيلة التى تدعو الى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف، والتى تتجلى دوما فى ابهى صورها على ارض هذا البلد العظيم على مر التاريخ.



وأغتنم هذه الايام المباركة التى تتلاقى فيها أصوام وصلوات جموع المصريين (مسلمين وأقباط)، كما تتلاقى قلوبهم دائما فى إخاء، ودعواتهم لله تعالى بالخير والنماء لمصرنا الحبيبة، لكى أدعو الله "سبحانه وتعالى" أن يحفظ مصر وأهلها وأن ينعم عليها بدوام الرفعة والرقى والازدهار، وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء.



مع أطيب تمنياتى وكل عام وأنتم بخير ،،،



كما أرسل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج، نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد.