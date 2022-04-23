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الداخلية تضبط 30 طن أغذية احتكرها التجار

السبت، 23 أبريل 2022 11:19 ص
الداخلية تضبط 30 طن أغذية احتكرها التجار سلع غذائية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 382 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 69 طن مواد غذائية.
 
ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط أكثر من 30 طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من29 طن.
 
وأسفرت الجهود فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة عن ضبط  أكثر من 9 طن سلع غذائية، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 970 قضية من بينها 86 قضية "خبز ناقص الوزن"و102 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".
 
 

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القبض على تاجر

القبض على محتكر السلع

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