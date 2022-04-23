الداخلية تضبط 166 قطعة سلاح وتنفذ 87 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 166 قطعة سلاح نارى، 196 قضية مخدرات وتنفيذ 87938 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، وتنفيذ 7317 حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بأسوان) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر البودر – عدد من الأقراص المُخدرة – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.