الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (54) متهم ، وبحوزتهم ( 29 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (33) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4308) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر إجرامى ، وضبط (343) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – كفر الشيخ – الإسماعيلية – قنا – الفيوم – مطروح – البحيرة – أسوان – الوادى الجديد) ، وبحوزتهم (196 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (866) قطعة سلاح نارى أبرزها (84 بندقية آلية – 115 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 32 مسدس – 635 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 110 خزينة)، وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة بداخلهما (5 فرد محلى- أدوات وأجزاء التصنيع)، وضبط (1138) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (5) تشكيلات عصابية ضموا (30) متهم إعترفوا بإرتكاب (3) حوادث سرقات متنوعة وضبط (140) قضية أحداث، وإعادة (4) سيارات مُبلغ بسرقتها ، وكشف غموض (78) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (122) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (467388) حكم قضائى بينها (1769) حكم جناية ، و(166361) حكم حبس، و(235430) حكم غرامة، و(63828) مخالفة.

وشنت مباحث التموني حملات رقابية أسفرت عن ضبط (133) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1005 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 135,675 جنيه)، وضبط (13) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (13530 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9085) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2545٫171) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (285) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (624٫457 طن- 123217 ألف عبوة غذائية – 10190 ألف قطعة حلوى) ، وكذا ضبط (44) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (15٫406 طن – 14512 عبوة زيت طعام)، وضبط (60) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (404٫878 طن – 7500 لتر – 48440 عبوة، وضبط (13) قضية فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (317٫250 طن)، وضبط (8) قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (108 طن )، وضبط (2594) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت (417٫647 طن – 350 لتر – 34769 عبوة متنوعة – 97434 قطعة – 988 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط (3701) مخالفات المخابز ..بمضبوطات بلغت (44٫881 طن – 7448 قطعة).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (85235) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64,245,285) مليون جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1738) قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,385,063,175) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,352,699) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (75) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (76,193,387 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (73) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (31,630,065 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 42,963,322 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (74,593,387 مليون جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (5) متهمين ، لإرتكابهم واقعتين، وضبط (1365) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة – أموال عامة).

ونجحت شرطة المصنفات في ضبط (220) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (122) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى - محال "بلاى ستيشن" تقوم بإستخدام إسطوانات "الليزر" مُقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص)، وكذا ضبط (98) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (3100) تمثلت فى (ملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (574) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1138) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(308) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و(194) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(172) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (506) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا تم ضبط (889) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (4352) أرجيلة وغلق (3534) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (42098) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (41957) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (141) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1083) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (4784,632 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (233,128 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (24,405 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (6,524 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (6,262 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (4,112 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (355 جرام)، و (12170 ألف قرص مؤثر مخدر)، و ( 11110 ألف قرص ترامادول مخدر)، و(25 قرص إكستاسى "الخبوط")، و (13) قرص كبتاجون مخدر، و (105 طابع مخدر)، وقضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (25) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (5) مراكز لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (29 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (10) قضايا بإجمالى (10) متهمين .. بمضبوطات بلغت (452 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (291101) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (43553 مخالفة تجاوز السرعة المقررة– 2679 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (497 سيارة – 47 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (12924) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (135) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (647) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (608) مركبة وتبين مخالفة (2) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3481) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (150) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (23) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – عقاقير ومستلزمات طبية) ، وكذا (59) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية– جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (343) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.