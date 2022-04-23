التفاح ب20 جنيها والبرتقال ب6.. شارع رياض أرخص سوق فى أسيوط (فيديو)

أسيوط - هيثم البدري

يعتبر سوق شارع رياض بأسيوط من أقدم الأسواق وأرخصها، وهو واحد من أشهر الأسواق المتخصصة فى كل طلبات المنزل من خضروات وفاكهة ولحوم حمراء و دواجن وأسماك.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لأسعار الفاكهة والخضروات الموجودة بالسوق، ويقول أحد أصحاب محلات الفاكهة والخضروات، إن أسعار الفاكهة والخضروات غير مستقرة، ولكن هناك عددا من الأصناف تراجع سعرها بسبب قلة الإقبال عليها، مثل البطاطس كان سعرها 8 جنيهات أصبح ب6 ونصف، والباذنجان، وعموم الخضار الفلفل والخيار. وأوضح حمادة أن سوق رياض من أرخص الأسواق سعرا.

أضاف أن البصل أصبح ب 3 ونصف، والبطاطس 8 جنيهات، والفلفل 12 جنيها، الباذنجان 8 جنيهات، والطماطم سعرها من شهرين مستقر على 20 جنيه للكيلو، والخيار 6 ونصف.

وأوضح صاحب محل آخر، أن الصيف هو موسم الخير، حيث تتنوع الخضروات والفاكهة، ويكون المعروض كبيرا، فتتراجع الأسعار وبدأت الأسعار تتراجع فى عدد كبير من الخضر والفاكهة فالخوخ ب 25جنيه ، والفراولة 10 جنيهات ،والموز 12ونصف، والجذر 5 جنيهات ، والكوسة8 جنيه ،والكنتالوب 12 ونصف، والبطاطس 6 ونصف.