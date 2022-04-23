البترول يتعاون مع جنرال إليكتريك العالمية فى مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات

كتبت - مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية روجر مارتيلا رئيس قطاع الاستدامة بشركة جنرال إليكتريك العالمية، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية في إطار القمة العالمية للمناخ Cop27 التي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، وتناول اللقاء في هذا الإطار التعاون والتنسيق المشترك في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال مؤتمر إيجبس في فبراير الماضى بالقاهرة والتي شكلت ائتلافا بين شركات قطاع البترول و شركات عالمية مثل جنرال إليكتريك وبيكرهيوز وبكتل للتعاون في وضع الحلول وتنفيذ المشروعات الداعمة لهذه الأهداف في قطاع البترول والغاز.

وأكد المهندس طارق الملا أهمية الشراكات والتفاهمات التي أبرمها قطاع البترول مؤخرا مع شركات عالمية كبري مثل جنرال إليكتريك للاستفادة من خبراتها والتكنولوجيات التي تقدمها مما يعزز قدرة القطاع على الوقوف على أفضل السبل للتعامل بكفاءة مع هدف تحقيق الاستدامة بمنشآت البترول والغاز وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير الوقود الأحفورى التقليدي بطرق مستدامة، وأضاف أن التنسيق جاري بشكل فعلي مع عدد من الشركات العالمية ذات الخبرة والريادة في تكنولوجيات الطاقة و حلول الاستدامة من خلال ورش العمل للوصول لأفضل المبادرات والمشروعات التي يمكن التعاون فيها سويا لتحقيق تلك الأهداف، لافتا إلي أنه سيتم تقديم تلك المخرجات امام قمة COP27 في مصر كخطط تنفيذية لتحقيق رؤية الاستدامة وتحول الطاقة.

وشهد اللقاء استعراض التعاون من خلال الائتلاف الذى يضم شركات انبى و بتروجت وجنرال إليكتريك وبيكرهيوز وبكتل لدراسة اقامة مشروعات لتخفيض الانبعاثات في منشآت البترول والغاز تحقيقا للاستدامة علاوة على التعاون في مشروعات التقاط الكربون و تخزينه في إطار توفير وقود احفوري مستدام ، حيث تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل بين فريقى العمل من الجانبين لاستعراض اهم التكنولوجيات الداعمة لذلك علاوة علي دراسة اقتصاديات هذه المشروعات حضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني .