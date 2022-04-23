الانتهاء من إنشاء 7 مجمعات لخدمة المزارعين ومواصلة العمل في 5 أخرى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لإنشاء 30 مجمع خدمات زراعية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يتم إنشاؤها بإشراف من الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 7 مجمعات لخدمة المزارعين بقرى "أم دومة بمركز طما، وأولاد حمزة، وروافع العيساوية بمركز المنشأة"، وبرديس، وأولاد عليو، وبني حميل، وعرابة أبيدوس، بمركز البلينا، لافتا إلى انتهاء الأعمال الإنشائية واستمرار تنسيق المواقع العامة بـ 5 مجمعات زراعية بقرى " الرياينة المعلق، والمدمر" بمركز طما، وقرى "الزوك الغربية، وأولاد سلامة، والدويرات" بمركز المنشأة.

وأشار "الفقي" إلى أنه جاري أعمال التشطيبات النهائية لعدد 14 مجمعا خدميا زراعيا، بقرى "البطاخ، والغريزات، وأولاد اسماعيل، وبناويط، وشندويل " بالمراغة، وقرى " العوامر بحري، والبربا، والمجابرة، وبيت داوود، وبيت علام " بجرجا، وقرى " الخيام، والسلام، و أولاد سالم بحري"، بمركز دار السلام، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المجمعات بنسب تنفيذ مختلفة .

يذكر أن المجمعات الزراعية يتم إنشاؤها وفقا لثلاث نماذج بحسب احتياج كل قرية، حيث يضم النموذج رقم (1) " مركز تجميع ألبان، ووحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي "، ويضم النموذج رقم (2) " وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعي"، ويضم النموذج رقم (4) " جمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي ".