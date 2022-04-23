الاتحاد الأوروبى يقر "قانون الخدمات الرقمية" بعد 16 ساعة من التفاوض

كتب محمد جمال

توصلت دول الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق على قانون جديد يلزم عمالقة التكنولوجيا القيام بالمزيد من الخطوات لمراقبة المحتوى على منصاتهم، ودفع رسوم للمنظمين الذين يراقبون امتثالهم، بحسب "رويترز"، وجاء الاتفاق بعد 16 ساعة من المفاوضات.



يعد قانون الخدمات الرقمية (DSA) هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى، مارجريت فيستاجر، لكبح قوة شركات التكنولوجيا على غرار "جوجل" و"ميتا".



وقالت في تغريدة على "تويتر": لدينا اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية. وسيتأكد هذا القانون من أن ما هو غير قانونى فى وضع عدم الاتصال، سيكون غير قانوني عبر الإنترنت".



بموجب القانون تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظر ممارستها للأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبى.