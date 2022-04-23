اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 07:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأوقاف" توزع اليوم 17 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات

السبت، 23 أبريل 2022 06:00 ص
"الأوقاف" توزع اليوم 17 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات وزير الأوقاف خلال تفقد مجزر البساتين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت، 17 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "الإسكندرية- بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية" بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الإسكندرية- بني سويف- الفيوم" و3 أطنان لمحافظة المنيا و2 طن لمحافظة الشرقية، وذلك للأسبوع الثاني عشر من بدء مرحلة التوزيع.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (590) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).
 
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم. 
 
كما أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. 
 
 

صكوك الإطعام

لحوم صكوك الإطعام

الأوقاف

اخبار مصر

اخبار الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة