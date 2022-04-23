الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد لأعياد القيامة وشم النسيم

أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم ، وعيد الفطر المبارك.

وأوضح محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، وذلك من خلال انعقاد غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية مرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة على مدار 24ساعة وربطها بغرفة قطاع الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية ومرفق الإسعاف وتواجد جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بطاقتها الكاملة خلال فترة الأعياد.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة المستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة وبالمطابقة للمواصفات، مع التأكيد على توفير المقررات البترولية ومتابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات، مع متابعة مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة خلال فترة الأعياد.

كما أكد المحافظ على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال فترة الأعياد.

كما وجه المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد للتصدى بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.