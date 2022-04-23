إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار فى البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية الحبيل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج نتج عنها إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الحبيل دائرة المركز زتمت السيطرة عليها بمعرفة ضباط وحدة مباحث المركز وضبط المشاركين فيها.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بإصابة أحمد ى . ع بإشتباه كسر باليد اليسرى وشقيقه محمود 37 سنة بسحجات وكدمات بالجسم ،وياسر . ع . خ 66سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، عبد الحميد . ي . ع 30 سنة بسحجات وجرح قطعى بفروه الراس، وعصام . ى . ع 19 سنة بجرح رضى بفروه الرأس تم الفصل بين طرفى المشاجرة وضبط المتهمين فيها.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أفادوا أن سبب المشاجرة خلافات الجوار وأتهم كل طرف الأخر بالتعدى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التتحقيق.