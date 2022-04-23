إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين فى الخليل

أ ش أ

أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء السبت، برصاص مستوطنين إسرائيليين، في منطقة القرينات ببلدة صوريف شمال غرب محافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين أثناء فلاحتهم أراضيهم في خلة علي أغنيم بمنطقة القرينات ببلدة صوريف، وأطلقوا الرصاص الحي ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين، نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

وأوضحت المصادر أن الاصابات تمثلت في إصابة مواطن بالرصاص الحي في بطنه، وآخر في ساقه، والثالث أصيب بشظايا الرصاص الحي في أطرافه.

وكان جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز السام، وهو ما تسبب في إصابة العشرات بالاختناق وتم معالجتهم ميدانيًا.