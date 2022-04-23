إزالة تعديات على الأرض الزراعية بمساحة 10 قراريط و 20 سهما فى المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، فى بيان له أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعيه مستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفين.

وأشار إلى أن الحملات التى استمرت خلال الأسبوع الجارى أسفرت عن إزالة فى المهد 16 حالة تعدى بمساحة 10 قيراط و 20 سهم بالوحدات المحليه لقرى بشبيش و العامريه و البنوان و المعتمديه و ميت الليت و الجابريه و نمره البصل و سامول، كما تم إزالة أعمدة حديدية بطول 20متر بصفط تراب منها مبانى بالبلوك و أسوار وأعمدة حديدية و سملات خرسانية"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.