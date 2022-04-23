إجراء 300 عملية داخل مستشفيات بنى سويف خلال أسبوع

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة الصحة والسكان، تقريراً بشأن جهود المستشفيات المركزية والنوعية في استقبال و إجراء العمليات الجراحية داخل الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة، خاصة بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لتستقبل المستشفيات الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى فى مختلف التخصصات.

وتبين من التقرير الذي عرضه وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف، أنه تم خلال أسبوع " إجراء أكثر من 300 عملية جراحية ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، بواقع 6 عمليات بمستشفى سمسطا و19 عملية بمستشفى ناصر العام ، و23 عملية بمستشفى الواسطى المركزي، و131 عملية بمستشفى ببا ، و33 عملية بمستشفى الفشن المركزي، ) ، و92 عملية بمستشفى الرمد والتي شملت عمليات ذات مهارة ما بين كبرى ومتوسطة وصغرى.

وفيما يتعلق بنشاط العيادات الخارجية والمترددين والأقسام والفحوصات الداخلية، حيث بلغ عدد المترددين على المستشفى المركزي بسمسطا " خلال تلك الفترة" 3000 للعيادات الخارجية و التردد على الاستقبال 1020 حالة، و11 عناية ، و7 حميات و62 أطفال ، و33 باطنة ، 15 جراحة ، وفي مستشفى ناصر العام وصل عدد مرضى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية إلى 143حالة ، و270 عظام ، و347 أنف وأذن وحنجرة ، و170نساء وولادة ، و415 باطنة ، و671 أطفال ، و769جلدية، و279 رمد،، و41 علاج طبيعي ، و1 أمراض متوطنة، و168 تنظيم أسرة ، و311 أسنان، و4 عناية مركزة كورونا قسم داخلي كورونا، و5 عناية مركزية عادية، و7 حضانة ، و100 غسيل كلوي.

في حين استقبل مستشفى الواسطى 1800" استقبال " وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 1905 ، والأقسام الداخلية 176 ، وخروج 161 ، وفي مستشفى ببا المركزي 315 ، و8 حضانة، 35 أطفال ، و1200 استقبال، و35 نساء ، 136 عدد الأطفال المطعمين ، 32 باطنة ، 16 حضانات سدس، و45 كلى قمبش، 39 كلى سدس، و83 كلى طنسا، وفي مستشفى الرمد "خلال نفس الفترة" بلغ عدد المترددين على العيادة الخارجية للرمد 1692 مجاني، 588 اقتصادي، حالة،و602متردداً على العيادة الخارجية أسنان، و72 حالة استقبال وطوارئ، وعمل 98نظارة طبية ، 72 حالات فحص"ليرز ياج ، أرجون، فلورسين"، و121 رسم عصب وشبكية، و60 موجات فوق صوتية، 59 حالة جلوكوما، و5 عيادة إعاقة بصرية ، و20 لجنة الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتطعيم 94 حالة ضد فيروس كورونا ، واستصدار 14 قرار للعلاج على نفقة الدولة، و146 تقارير طبية ، 14 عيادة القرنية ، 128 تحاليل.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، قدم وكيل وزارة الصحة الشكر للأطقم الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بصفة عامة على جهودهم في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يتابع ميدانيا المستشفيات ، للاطمئنان على سير المنظومة والتعامل أولا بأول مع أية معوقات ، حيث يتم المتابعة مع قيادات المنظومة : الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، والدكتور محمود حسين مدير إدارة الطب العلاجي ، والدكتورة رحاب عبد الغني مدير المستشفيات، للعمل بأقصى جهد لتلبية متطلبات الخدمة الصحية وتوفير الخدمة المناسبة.