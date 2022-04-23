أخبار × 24 ساعة.."الصحة" تطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"الصحة" تطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا وتوضح مواعيد عمل المراكز
الأوقاف تنشر موضوعات خطب الجمعة لشهر شوال.. "المستثمر الوطني" أبرزهاالتضامن تعلن بدء صرف معاشات مايو
التضامن تعلن شروط حج الجمعيات الأهلية لعام 2022.. اعرف التفاصيل
التعليم تعلن عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف الثلاثاء 26 أبريل
المفتى: يستحب استقبال العشر الأواخر بالتوبة.. وموالد الصالحين وآل البيت مشروعة
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