أخبار × 24 ساعة.."الصحة" تطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"الصحة" تطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا وتوضح مواعيد عمل المراكز

الأوقاف تنشر موضوعات خطب الجمعة لشهر شوال.. "المستثمر الوطني" أبرزهاالتضامن تعلن بدء صرف معاشات مايو