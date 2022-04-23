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"آداب القاهرة" تستأنف اليوم تنظيم المحاضرات بعد انتهاء امتحانات الميد تيرم

السبت، 23 أبريل 2022 01:00 ص
"آداب القاهرة" تستأنف اليوم تنظيم المحاضرات بعد انتهاء امتحانات الميد تيرم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية تستأنف اليوم تنظيم المحاضرات بالكلية، وذلك بعد توقف استمر لمدة أسبوع لتنظيم امتحانات الميد تيرم بالكلية.
 
وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الدراسة بالكلية حضوريا مع الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
 
واختتمات  كلية الآداب بجامعة القاهرة،  الخميس الماضى ، امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى"الميد تيرم"، والتى  عقدت على مدار أسبوع حضوريا بالكلية.
 
وكان  الدكتور خالد أبو الليل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أكد انتظام سير امتحانات الميد تيرم بالكلية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل القاعات، بالإضافة إلى مراعاة تقليل المدة الزمنية للامتحان تماشيا مع رمضان.
 
وأشار الدكتور خالد أبو الليل إلى أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت، ويتم التصحيح إلكترونيا داخل الكلية، وذلك تمهيدا لأعمال الرصد وإعلان النتائج للطلاب بمجرد الانتهاء من كافة أعمال الكنترول واعتماد النتائج.

جامعة القاهرة

اداب القاهرة

اخبار مصر

التعليم العالى

امتحانات الميد تيرم

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