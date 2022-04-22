وزير الدفاع الإيطالى: نسعى لنكون طرفا فاعلا فى مشروع الدفاع الأوروبى

كتبت ـ فاطمة شوقى

قال وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، إن بلاده تسعى لأن تكون طرفا فاعلا في مشروع الدفاع الأوروبي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية .

وقال جويريني، خلال حدث "نحو اتحاد من أجل الدفاع"، "لقد اتخذ الطريق نحو الدفاع الأوروبي خطوة مهمة مع البوصلة الاستراتيجية لكنها لم تنته بعد: تريد إيطاليا أن تكون طرفا فاعلا".

وتابع "يتعلق هذا بمصداقية وموثوقية بلد ما في العلاقات الدولية، ولكنه أيضًا واجب حماية مجتمعنا الوطني"، مضيفا أنّ هذا النهج أيضًا "يعني تحمل المسئولية تجاه حلفائنا من أجل تقاسم عادل للمسئوليات ودعم دور إيطاليا النشط في التعاون الأوروبي على المستوى السياسي والصناعي."

وأضاف جويريني "لطالما أبدت إيطاليا الإرادة السياسية لتعزيز عملية التكامل، والاستثمار في برامج التعاون، وأعتقد أنه سيتعين علينا مواصلة العمل في هذا الاتجاه لأن مساهمتنا ستكون حاسمة في هذه العملية."

وكان جويرينى جدد أمس الخميس فى اجتماع عن بعد عبر الفيديو مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف التضامن الشخصي وتضامن الشعب الإيطالي مع شعب يتعرض للهجوم ومصاب، وأضاف الوزير الإيطالي في تغريدة على "تويتر" "مرة أخرى أكدت دعمنا الكامل ومساعدتنا لبلاده ولقواتها المسلحة".